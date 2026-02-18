Κιβωτός του Κόσμου: Ένταση στη δίκη – Αύριο η απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο λόγω… λήξης ωραρίου

Αύριο αναμένεται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τον ιδρυτή της “Κιβωτού του Κόσμου” Αντώνιο Παπανικολάου και τους έξι συγκατηγορούμενους του, εργαζόμενοι σε δομές της ΜΚΟ, για την υπόθεση των καταγγελλόμενων βάναυσων τιμωριών σε παιδιά φιλοξενούμενα σε δομές της Οργάνωσης.

Το δικαστήριο σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των δικηγόρων, ανακοίνωσε στις δύο το μεσημέρι ότι αποσύρεται σε διάσκεψη με σκοπό να ανακοινώσει την απόφαση του. Στην πρόθεση του δικαστηρίου, είχε αντίρρηση η γραμματέας που δήλωσε ότι, όπως σε κάθε προηγούμενη συνεδρίαση, επιθυμεί να τηρήσει το ωράριο και επομένως να κατέβει στις 15.00. Ταυτόχρονα κάλεσε την Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων και διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της προέδρου. Οι δικαστές ανέβηκαν στις 17.00 στην Έδρα οπότε και η πρόεδρος ανακοίνωσε πως η γραμματέας επιμένει στην τήρηση του ωραρίου παρά την πρόθεση των δικαστών έκδοσης της απόφασης. Στην αίθουσα υπήρξε ένταση καθώς αντέδρασαν δικηγόροι κατά της γραμματέα: “τηρείτε ωράριο όλους αυτούς τους μήνες και δεν μπορείτε την ημέρα της απόφασης να μείνετε;” είπαν κάποιοι, ενώ άλλοι τόνισαν “Έχουμε δικαστήρια, πτήσεις, υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρίνονται σήμερα “. Τελικά και αφού η γραμματέας είπε ότι είχε ενημερώσει από το πρωί για την πρόθεση της να τηρηθεί το ωράριο, το δικαστήριο διέκοψε για αύριο το πρωί οπότε και θα ανακοινώσει την απόφαση του επί της ενοχής ή μη των έξι κατηγορουμένων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει ένοχο τον πατέρα Αντώνιο, όπως και πρωτοδίκως, για πράξεις πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης (ξυλοδαρμοί) στο πλαίσιο “τιμωριών” σε ανηλίκους σε δομές του Βόλου και της Αθήνας. Επιπλέον η εισαγγελική λειτουργός του καταλόγισε και τρεις περιπτώσεις που αφορούν καταναγκαστικές εργασίες σε βάρος παιδιών. Ζήτησε επίσης την ενοχή του για ηθική αυτουργία σε πρόκληση σωματικών βλαβών, θεωρώντας ότι ο κατηγορούμενος έδινε εντολές σε υπαλλήλους της “Κιβωτού” να επιβάλλουν σωματικές τιμωρίες σε ανηλίκους φιλοξενούμενους δομών της. Η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή του πατρός Αντωνίου από άλλες επιμέρους πράξεις που του αποδίδονται και έχει αθωωθεί πρωτόδικα.

Ως προς τους συγκατηγορούμενους του ιδρυτή της ΜΚΟ, η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη τεσσάρων πρώην υπαλλήλων της “Κιβωτού” για επιμέρους πράξεις που αφορούν σωματικές τιμωρίες καθώς και την πλήρη απαλλαγή άλλων δύο υπαλλήλων.