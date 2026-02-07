Καβάλα: Καταδικάστηκαν δύο συνοριοφύλακες για το πολύνεκρο τροχαίο στη Γαληψό

Ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές σε δύο συνοριοφύλακες του τμήματος της Καβάλας, αποδίδοντας σε αυτούς αμέλεια σε περιστατικό θανατηφόρου τροχαίου στη Γαλυψό τον Ιούνιο του 2022. Περιστατικό στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 3 άτομα.

Σε εκείνο το περιστατικό ένα επιβατικό όχημα κινούμενο με αυξημένη ταχύτητα εντός του χωριού, εξετράπη της πορείας του. Παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα εργαζόμενο. Εκείνη την ώρα ξεφόρτωνε ποτά από το φορτηγό για να τα παραδώσει σε κατάστημα. Στο ίδιο περιστατικό είχαν χάσει τη ζωή τους οδηγός και συνοδηγός του επιβατικού οχήματος.

Το δικαστήριο όπως αναφέρει η proininews.gr εκτίμησε ότι αιτία του συμβάντος ήταν η καταδίωξη του ΙΧ από περιπολικό της Αστυνομίας. Καταδικάζοντας τους συνοριοφύλακες που ήταν σε αυτό. Απολογούμενοι ισχυρίστηκαν ότι η καταδίωξη είχε σταματήσει νωρίτερα. Η διαδικασία στην οποία συμμετείχαν υποστήριξαν ήταν της αναζήτησης του οχήματος που αρχικά είχε βρεθεί να κυκλοφορεί ανασφάλιστο.