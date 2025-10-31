Καπερνάρος για τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας: Η Κωνσταντοπούλου προσέβαλε όποιον ήθελε και απαιτούσε να παίρνει το λόγο όποτε ήθελε

“Δεν έχει καμία σχέση με τη γνησιότητα ή όχι των βίντεο”, τόνισε σήμερα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο Βασίλης Καπερνάρος για τη δίκη της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη που αναβλήθηκε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση ξεκαθάρισε πως για το θέμα αυτό έχουν αποφανθεί εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας υπηρεσίες. “Αυτό έχει λυθεί. Παραμένει στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης σκοπιμότητας των γνωστών πολιτικών παλιάτσων, οι οποίοι καπηλεύονται, τυμβωρυχούν και κοροϊδεύουν τον κόσμο”, είπε.

“Βιάζονται να προκαταλάβουν τον κόσμο”, τόνισε. “Έχουν εξευτελίσει αυτό που λέμε Κράτος Δικαίου και κυρίως έχουν εξευτελίσει το ήθος και την ευπρέπεια που πρέπει να τηρούν, αν θέλετε, σε ένα σπουδαίο χώρο, να μην τον πω ιερό, τον οποίον θέλουν να εκμαυλίσουν”, σημείωσε.

Ο ίδιος εξήγησε πως τα αδικήματα που εκδικάζονται είναι δύο και αφορούν υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια. “Έχει να κάνει με το βίντεο, αλλά στο κομμάτι το πότε βρέθηκαν, πότε δόθηκαν να το πω έτσι. Στο κομμάτι ότι δεν δόθηκαν όταν ζητήθηκαν. Όμως αυτό είναι λάθος. Θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Είναι θέμα ουσίας και έχουμε να αποδείξουμε πολλά στοιχεία”, τόνισε ο κ. Καπερνάρος

Γιατί αναβλήθηκε η δίκη

Ο κ. Καπερνάρος που είναι δικηγόρος της εταιρίας Interstar, αναφέρθηκε στα γεγονότα που οδήγησαν στην αναβολή της δίκης, χτες 30 Οκτωβρίου και τα αποδίδει σε μια έκρυθμη κατάσταση που δημιουργήθηκε στο δικαστήριο με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Ο ίδιος κατήγγειλε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου άργησε να εμφανιστεί στο δικαστήριο και απαιτούσε να παίρνει τον λόγο όποτε εκείνη ήθελε. “Το να έρχεσαι, να έχει κρατηθεί για σένα, δηλαδή για την κυρία Κωνσταντοπούλου, αντί για τις 9 στις 10 και να έρχεσαι στις 11, και να απαιτείς να παίρνεις το λόγο όποτε θες. Να λες ό,τι θες. Να προπηλακίζεις και να προσβάλλεις όποιον θες και ανά πάσα στιγμή και να μην έρχεται το δικαστήριο να επιβάλλει την οικονομική τάξη και ευταξία…”, είπε, αποδίδοντας ευθύνες και στους παρόντες δικαστές.

“Ήμασταν δύο ουσιαστικά. Τρεις συνάδελφοι. Τέσσερις αν θέλετε. Οι δύο ήμασταν που δεν ανεχθήκαμε αυτή τη συμπεριφορά η οποία ήταν προσβλητική καταρχάς για το δικαστήριο. Δεν μπορείς να διακόπτεις ανά πάσα στιγμή επειδή έτσι σου γουστάρει και να ουρλιάζεις, να φωνάζεις”, είπε.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο πως ούρλιαζε μέσα στο δικαστήριο.

Όπως είπε η δίκη αναβλήθηκε την πρώτη φορά λόγω ασθένειας ενός δικηγόρου και τη δεύτερη γιατί ο ίδιος είχε δικαστήριο σε Κακουργιοδικείο που υπερτερεί σε σχέση με το Πλημμελειοδικείο που αφορά η εν λόγω υπόθεση.