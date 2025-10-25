MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Και δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

THESTIVAL TEAM

Μια ακόμη προφυλάκιση αυτή τη φορά γυναίκας κατηγορούμενης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν σήμερα ανακριτής και Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη προφυλάκιση κατηγορούμενου στην μεγάλη αυτή υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων με τις απολογίες των εμπλεκομένων, να συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα. Και αυτό καθώς οι 37 συνολικά κατηγορούμενοι οδηγούνται στο ανακριτικό γραφείο κατά ομάδες προκειμένου να δώσουν, κατά περίπτωση, εξηγήσεις για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα η κατηγορούμενη που προφυλακίστηκε, είναι 53 ετών και φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του και ένας άνδρας κατηγορούμενος, ο οποίος από τα στοιχεία, εμφανίζεται να έχει πολλές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με τον οποίο μάλιστα συνδέεται και με οικογενειακή σχέση.

