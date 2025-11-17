Ισόβια σε 59χρονο Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα

Σε ισόβια κάθειρξη για την άγρια δολοφονία ενός 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα καταδικάστηκε σήμερα ένας 59χρονος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο 85χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός σε χωράφι, με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από τσάπα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική έκθεση ήταν αποκαλυπτική: Το θύμα είχε δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα στο μέτωπο και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με τον χρόνο θανάτου να τοποθετείται το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Ο 85χρονος φέρεται να ζούσε μόνος του στο χωριό Βασιλί, ενώ οι αρχές άρχισαν να αναζητούν τα ίχνη του όταν το αγροτικό του αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη Θεσσαλονίκη.

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή

Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπήκε τότε ο 59χρονος Βούλγαρος, ο οποίος είχε εργαστεί το καλοκαίρι στα κτήματα του ηλικιωμένου. Ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το κίνητρο φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς το παντελόνι και η τσάντα του θύματος βρέθηκαν ψαγμένα. Ο δράστης φέρεται επίσης να πήρε το όχημα του 85χρονου και να το εγκατέλειψε στη Βόρεια Ελλάδα.

Αρχικά, ο 59χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι την ημέρα της δολοφονίας αναζητούσε εργασία σε διάφορες περιοχές της χώρας και ότι στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βουλγαρία για την ανανέωση των εγγράφων του. Υποστήριξε ακόμη ότι δούλεψε μόνο μία ημέρα στο κτήμα με τις καρυδιές και στράφηκε εναντίον δύο ομοεθνών του, υπονοώντας πως εκείνοι είχαν λόγους να βλάψουν τον ηλικιωμένο. Ανέφερε μάλιστα περιστατικό εξαπάτησης του θύματος, το οποίο –όπως είπε– είχε γίνει αντιληπτό από τον 85χρονο.

Είχε δημιουργήσει προβλήματα

Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος περιέγραψε στις αρχές προβλήματα που ο 59χρονος φέρεται να είχε δημιουργήσει στο χωριό, ενώ κατέθεσαν ότι το ποδήλατό του είχε βρεθεί στο σπίτι τους. Παρά τις έρευνες, δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ούτε στο φονικό εργαλείο ούτε στο όχημα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης είχε καθαρίσει τις επιφάνειες.

Τελικά, η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2024 στη Βουλγαρία, μετά από διεθνές ένταλμα που εκδόθηκε μέσω Interpol. Ακολούθησε η έκδοσή του στην Ελλάδα και η παραπομπή του σε δίκη.

Ο 59χρονος, που κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.