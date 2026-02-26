MENOY

Ηράκλειο: 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 47χρονο που “εισέβαλε” με αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ

Σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 47χρονος που τα ξημερώματα της Πέμπτης, προκάλεσε πανικό στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, όταν «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε μίνι μάρκετ.

Στον 47χρονο, που όπως αποδείχτηκε ήταν υπό την επήρεια μέθης, αφαιρέθηκε ακόμη το δίπλωμα οδήγησης ενώ θα πληρώσει και πρόστιμο 1.200 ευρώ, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν ο δράστης, υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ ζητώντας ένα σάντουιτς. Όταν η σύζυγός του ιδιοκτήτη του υπέδειξε να πάρει ο ίδιος το προϊόν από το ψυγείο, εκείνος φέρεται να εξέλαβε την κίνηση ως απειλή και άρχισε να φωνάζει και να την απειλεί.

Στην προσπάθειά της να τον ηρεμήσει, η γυναίκα βγήκε από τον πάγκο του καταστήματος, αλλά ο 47χρονος φέρεται να την έσπρωξε προς το δρόμο. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν διερχόταν όχημα. Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός διανομέα που βρισκόταν κοντά, ο οποίος κατάφερε να τον απομακρύνει από το κατάστημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο δράστης φέρεται να επέστρεψε με το αυτοκίνητό του και προσέκρουσε στην είσοδο του μινι μάρκετ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

