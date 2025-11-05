MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ένταση έξω από τα δικαστήρια Χαλκίδας, φώναζαν “δολοφόνοι” στους συλληφθέντες: Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια Χαλκίδας, όπου μετήχθησαν οι τέσσερις νεαροί που κατηγορούνται για τη δολοφονία 20χρονου οπαδού.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, ενώ μετά από λίγο έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, ώστε να απολογηθούν κι αυτοί με τη σειρά τους στην ανακρίτρια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, φίλοι του νεκρού είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο με έναν εξ αυτών να ξεσπά μόλις αντίκρισε τους κατηγορούμενους. «Αλήτες, δολοφόνοι… Τον φίλο μου, άνανδροι», ακούγεται να λέει με τρεμάμενη φωνή ο φίλος του νεκρού οπαδού.

Κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας του ελληνικού FBI, που είχε μεταβεί από την πρώτη στιγμή στην περιοχή, συνδράμει στις έρευνες που συνεχίζονται, προχωρώντας σε αυτοψίες σε σημεία που ενδέχεται να «ξεφορτώθηκαν» οι κατηγορούμενοι τα «όπλα» που είχαν στην φονική συμπλοκή.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Ο 20χρονος που έπεσε νεκρός, φέρεται να δέχθηκε δύο μαχαιριές στην καρδιά και άλλες δύο στην κοιλιακή χώρα. Ωστόσο, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του.

Δείτε βίντεο

Αναβολή σε αγώνα της Superleague 2

Εξάλλου, μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα και τον θάνατο του 20χρονου οπαδού της ΑΕΚ, η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και για αυτό, μετά από αίτημά της, αποφασίστηκε να αναβληθεί το παιχνίδι ανάμεσα στο Αιγάλεω και τον Ολυμπιακό Β’ στα Ψαχνά.

Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

