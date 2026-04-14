Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος θα λογοδοτήσουν στα ποινικά δικαστήρια, θα ζητήσουμε αστικές αποζημιώσεις

Ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί τα επόμενα βήματα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του πατέρα της, Νίκου Κωνσταντόπουλου για «τον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια» εξέδωσε την Τρίτη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τους δύο δικηγόρους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης, θα γίνουν τρεις κινήσεις:

  • «Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα.
  • Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια.
  • Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο».

Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι τον ερχόμενο μήνα θα δοθεί «διεθνής διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών».

«Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!» καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη Ζωή και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους.

Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας
στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών.

Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!

