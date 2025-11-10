Δολοφονία Μένη Κουμανταρέα: Ξανά ισόβια στους δύο κατηγορούμενους – Οδηγούνται πίσω στη φυλακή

Με τους δύο κατηγορούμενους για την δολοφονία του συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα, να ακούν και πάλι την ποινή των ισοβίων, ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη ενώπιον του ΜΟΕ, το οποίο κλήθηκε να δικάσει εκ νέου την υπόθεση μετά από απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικό, “έσπασε” τα ισόβια που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό.

Οι δύο κατηγορούμενοι, υπήκοοι Ρουμανίας, κρίθηκαν ένοχοι για την άγρια δολοφονία του συγγραφέα στις 6 Δεκέμβριου 2014, στο σπίτι του θύματος στην Κυψέλη και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν το 2016 σε ισόβια κάθειρξη. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έκρινε το 2021 την υπόθεση, αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στους δύο αλλοδαπούς, επιβάλλοντας στον καθένα συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και 18 μηνών.

Ωστόσο με απόφαση του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αναιρέθηκε η απόφαση του ΜΟΕ, με την οποία αναγνωρίστηκε στους δυο άνδρες το ελαφρυντικό και έτσι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο ΜΟΕ, το οποίο, με διαφορετική σύνθεση, συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα ανακοίνωσε την ετυμηγορία του.

Το δικαστήριο, πλην της ισόβιας, επέβαλλε στους δυο κατηγορούμενους και ποινή φυλάκισης 4 ετών για το αδίκημα της απόπειρας ληστείας σε βάρος του συγγραφέα. Το δικαστήριο ομόφωνα αρνήθηκε στους δύο, το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ κατά πλειοψηφία 6 προς 1 απέρριψε και την ελαφρυντική περίσταση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, που ζήτησε ο ένας εκ των κατηγορουμένων.

Μετά την απόφαση του ΜΟΕ οι δύο καταδικασθέντες επιστρέφουν στην φυλακή από όπου είχαν βγει το 2022 με όρους. Το έγκλημα σε βάρος του συγγραφέα φαίνεται να είχε οικονομικό κίνητρο. Σύμφωνα με την δικογραφία ο ένας εκ των δύο καταδικασθέντων, με τον οποίο το θύμα είχε μακρόχρονη γνωριμία, πήγε με τον έτερο στο σπίτι του 83χρονου συγγραφέα, που την περίοδο εκείνη είχε εισπράξει μεγάλο ποσό από αγοραπωλησία ακινήτου, να ζητήσουν χρήματα. Όταν ο Μένης Κουμανταρέας αρνήθηκε να δώσει χρήματα, δέχθηκε σφόδρα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ οι ιατροδικαστές εντόπισαν στην σορό του και ίχνη στραγγαλισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ