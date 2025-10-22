Δίκη για υποκλοπές: “Το ότι υπάρχει πολιτικός δάκτυλος φαίνεται από την παραίτηση συγκεκριμένων προσώπων στο περιβάλλον του πρωθυπουργού”, κατέθεσε ο Ανδρουλάκης

Με την κατάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, άρχισε η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν καταπέλτης για όλα έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του σκανδάλου των υποκλοπών και αναφέρθηκε σε όλες τις πτυχές της απόπειρας παρακολούθησης του από το παράνομο λογισμικό κάνοντας λόγο για τη δράση ενός παρακράτους.

«Ήμουν ευρωβουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το επίδικο διάστημα. Το καλοκαίρι του 2022 τον Ιούνιο ενημέρωσα συνεργάτη μου ότι επίκειται η παραίτηση μου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μου συνέστησε να δώσω το κινητό μου για να ελέγξουν κατά πόσο είχε συμβεί κάτι με λογισμικό. Με ενημέρωσε λίγο αργότερα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και ότι υπάρχει απόπειρα παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό predator» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έναρξη της κατάθεσής του.

Πρόεδρος: «Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί κάτι;».

Μάρτυρας: «Πήρα τα στοιχεία τα επίσημα μετά από 10 ημέρες και πήγα στον Άρειο Πάγο για να καταθέσω μήνυση. Είδα ότι είχαν έρθει μηνύματα απόπειρας παγίδευσης από το Predator τον Σεπτέμβριο 2021. Καθημερινά εκείνη την περίοδο, μου έρχονταν εκατοντάδες μηνύματα και ανάμεσα τους, ήταν και αυτά. Ένα είχε ανοιχθεί. Δεν είχα πατήσει το λινκ. Δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία διότι ήταν πολλά. Είχαν σχέση με το πώς θα ωφεληθώ και θα ωφεληθεί η εκστρατεία μου».

Πρόεδρος: «Δεν αποσκοπούσε σε κάποια απασχόληση ως ευρωβουλευτή αλλά λόγω απασχόλησης με τα κοινά;».

Μάρτυρας: «Ενημερώθηκα τον Ιούλιο πήγα στον Άρειο Πάγο και με ρωτήσατε εάν θεωρώ ότι απόπειρα είχε να κάνει με ευρωπαϊκό κοινοβούλιο».

Πρόεδρος: «Υπήρχε έρευνα για διαφθοράς στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο;».

Μάρτυρας: «Αυτή η έρευνα που υπονοείται έχει διάφορα δύο ετών. Μέχρι να υπάρξει η παραίτηση του Γ. Δημητριάδη, του διοικητή ΕΥΠ, κλπ σκέφτηκα διάφορα σενάρια, έχω κάνει δεκάδες αποστολές με ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όταν έγινε παραίτηση κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Κάποιος άλλος συνάδελφος από ευρωκοινοβούλιο δεν παρακολουθήθηκε. Πιστοποιήθηκε η άποψή μου ότι το σύστημα του predator εδώ, έχει και παρακλάδι στη χώρα. Όταν παραιτούνται και μαθαίνουμε ημερομηνίες, γίνονται τρεις απόπειρες παγιδευσης, και αμέσως μετά ξεκινά η παρακολούθηση της ΕΥΠ. Είναι τυχαίο ότι γίνονται τρεις απόπειρες από predator και μετά γίνεται η παρακολούθηση από ΕΥΠ; Ήμουν οκτώ χρόνια στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Κάλεσαν όλους ευρωβουλευτές δεν βρήκαν τίποτα. Έχει να κάνει με εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και εμένα. Μία υπόθεση που έχει ως θύματα του αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και δεν είναι εδώ. Είναι δυνατόν να είμαι εγώ εδώ με απόπειρα και να λείπουν αυτοί (αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμενων, πολιτικοί) από τη δίκη;».

Πρόεδρος: «Είχατε απευθύνει στο αντίστοιχο τμήμα της Αμερικής ή αρκεστήκατε στο ότι αυτό το έγγραφο ανήκε στην Ιντελέξα;».

Μάρτυρας: «Όταν κάτι εντοπίζεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς, έχουμε ισχυρά στοιχεία. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν έχει πληροφορηθεί τους λόγους της παρακολούθησης του από την ΕΥΠ κάνοντας λόγο για «ντροπή και κηλίδα για δημοκρατία όταν ο αρχηγός της Νέας δημοκρατίας και πρωθυπουργός απαγορεύει να εφαρμοστεί η απόφαση του ανώτατου Δικαστήριου για να μάθουμε τους λόγους παρακολούθησης. Προσφύγαμε και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.» Πρόεδρος : Που μπορεί να αποβλέπει ή προσπάθεια παρακολούθησης σας;».

Μάρτυρας: «Όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θέμα δεν τσιμπάει, ακολουθεί η ΕΥΠ. Οι δύο πρώτες απόπειρες προηγούνται».

Πρόεδρος: «Κάποιος που παρακολουθείται από ΕΥΠ για ποιο λόγο να παρακολουθεί και από κακόβουλο λογισμικό;».

Μάρτυρας: «Χρησιμοποιείται όταν θέλουν να πάρουν στοιχεία παραπάνω από συμβατική παρακολούθηση. Γίνεται και όταν κάποιοι με συμβατική παρακολούθηση δεν έχουν στοιχεία που θα ήθελαν. Πιστεύω ότι υπήρχε ένα παράκεντρο που λειτούργησε στη χώρα με καλές πλάτες. Αποφασίζει πλέον η ελληνική δικαιοσύνη και όχι κυβέρνηση. Κάποιοι προσπάθησαν να κουκουλώσουν την υπόθεση. Οταν η χώρα μας εξάγει ένα λογισμικό σε αφρικανικά κράτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμούς και δολοφονίες, αυτοί οι άνθρωποι πουλούσαν υπηρεσίες σε πολιτικά πρόσωπα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερωτήσεις του εισαγγελέα τόνισε:

«Υποψηφιότητα έβαλα το 2021 γίνεται απόπειρα παρακολούθησης και ΕΥΠ. Το 2022 ετοιμάζομαι να παραιτηθώ. Τότε ο συνεργάτης μου μου είπε να κάνω την ενέργεια να ελέγξουμε το κινητό. Δεν παραιτήθηκα διότι οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές μου είπαν να μείνω και να συνεισφέρω στην εξεταστική επιτροπή».

Εισαγγελέας: Το κινητό σας το είχε μεγάλος αριθμός ανθρώπων ανά την Ελλάδα;

Μάρτυρας : Ναι

Εισαγγελέας : Πως βρήκαν την απόπειρα;

Μάρτυρας : Μου βρήκαν τα μηνύματα, σκανάροντας το κινητό, βρέθηκε η απόπειρα. Μου είπαν ότι έπρεπε να πατήσω για να γίνει παγίδευση.Η ΕΥΠ κάνει δίμηνες παρακολουθήσεις. Αρχικά ήταν οι εκλογές τον Νοέμβρη, μετά έφυγε από τη ζωή η Γεννηματά και δόθηκε παράταση στις εκλογές και δόθηκε και παράταση δύο μηνών στις εκλογές. Έχουμε ακούσει δράκους περί εκβιασμών από κυβέρνηση και παρακλάδια δημοσιογραφικά και πολιτικά, είμαι εδώ και δεν εκβιάζομαι. Το ότι υπάρχει πολιτικός δάκτυλος φαίνεται από την παραίτηση συγκεκριμένων προσώπων στο περιβάλλον του πρωθυπουργού».

