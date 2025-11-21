Δίκη για τις υποκλοπές: “Κοινό κέντρο Predator και ΕΥΠ” κατέθεσε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τερζής

Με την κατάθεση του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή συνεχίστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη για τις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Ο μάρτυρας εκτίμησε, βασιζόμενος σε έρευνά του για την υπόθεση, ότι υπήρχε κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Τερζής, έναυσμα για την έρευνά του αποτέλεσε ο εντοπισμός εταιρείας που είχε εκδώσει τιμολόγια προς μία από τις εμπλεκόμενες με το κακόβουλο λογισμικό, εταιρείες, ενώ το αντικείμενό της ήταν χωματουργικές εργασίες.

«Είχα 324 τιμολόγια στα χέρια μου που τα κατέθεσα στις αρχές» είπε, συμπληρώνοντας πως έμαθε τότε, ότι ένας εκ των κατηγορούμενων στην παρούσα δίκη «μπαινοβγαίνει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» ως εκπρόσωπος της εταιρίας που είχαν κοπεί τα τιμολόγια της χωματουργικής.

Όπως επισήμανε, προκαλεί εντύπωση μια χωματουργική εταιρεία να εμφανίζεται να πουλά εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Πρόεδρος : Για ποιο λόγο οι κατηγορούμενοι να μπουν στη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων και να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα;

Μάρτυρας: Πιθανολογώ ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό. Εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator.

Απαντώντας σε ερωτήσεις από την υποστήριξη της κατηγορίας ο δημοσιογράφος εξέφρασε την θέση του ότι η όλη υπόθεση σχετίζεται με την επιθυμία της κυβέρνησης να έχει «τον αποκλειστικό έλεγχο της πληροφορίας και της ΕΥΠ και για να γίνει αυτό χρειαζόταν απόλυτα δικούς της ανθρώπους». Ανέφερε επίσης ότι οι πληροφορίες του ρεπορτάζ ήταν ότι υπήρχε «πολύ καλή επαφή» του τότε γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου με τον τότε επικεφαλής της ΕΥΠ.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ