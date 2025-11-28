Διακίνηση πλαστών έργων τέχνης: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι δυο συλληφθέντες

Ελεύθεροι αναχώρησαν από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Πρόκειται για έναν 57χρονο δικηγόρο και έναν 42χρονο συγκατηγορούμενό του, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα για κακουργηματικές κατηγορίες και αμέσως μετά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος, σύμφωνα με το protothema.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν τις κατηγορίες με τον 57χρονο δικηγόρο να υποστηρίζει ότι ο συγκατηγορούμενός του, του έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη πως τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του είναι οικογενειακά κειμήλια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των δυο ανδρών ξεκίνησε όταν ένας επιχειρηματίας μετέβη στις Αρχές και κατήγγειλε απάτη. Συγκεκριμένα, ο άνδρας ανέφερε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο δικηγόρο για να πάρει ράβδους χρυσού. Ωστόσο οι ράβδοι χρυσού που του έδωσαν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικες.

Τότε του είπαν να μην ανησυχεί καθώς θα τον πλήρωναν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής. Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκαν πλαστοί. Μετά από αυτό ο επιχειρηματίας αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και να καταγγείλει την απάτη.

Ακολούθησε έρευνα με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιούν έφοδο στα σπίτια των δύο ανδρών και να εντοπίζουν 481 πίνακες ζωγραφικής, δύο έγγραφα γνησιότητας καθώς και όπλα που ανήκουν στον 57χρονο δικηγόρο.