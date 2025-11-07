Αθώοι οι Ελληνοκύπριοι που είχαν συλληφθεί τον Ιούλιο στο ψευδοκράτος – Αρνούνται να τους δώσουν τις ταυτότητές τους

Αθωωτική ήταν η απόφαση του παράνομου «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, για τον έναν Ελληνοκύπριο που «κατηγορείτο» για παραβίαση «στρατιωτικής περιοχής» στις 19 Ιουλίου, αλλά και για τους άλλους τέσσερις που «κατηγορούνταν» ότι τον βοήθησαν.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το «δικαστήριο» έκρινε ότι οι ισχυρισμοί κατά των πέντε Ελληνοκυπρίων δεν αποδείχθηκαν «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας», όπως αναφέρει το protothema.gr.

Αν δεν ασκηθεί έφεση οι τρεις μπορούν να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές, καθώς οι άλλοι δύο «κατηγορούνται» και για άλλη υπόθεση που εξετάζεται από το λεγόμενο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Οι πέντε Ελληνοκύπριοι είχαν «συλληφθεί» στις 19 Ιουλίου 2025.

Ο δικηγόρος τους, Οντζέλ Πολιλί, δήλωσε ότι θα μετέβαινε στην «αστυνομία» στο Τρίκωμο για να παραλάβει τις ταυτότητές τους, ενώ δεν έγινε γνωστό κατά πόσον η «κατηγορούσα αρχή» θα ασκήσει έφεση εντός 14 ημερών, που είναι η προθεσμία. Πάντως μέχρι τώρα το ψευδοκράτος αρνείται να τους δώσεις τις ταυτότητες τους.

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου», η ανάγνωση της οποίας διήρκησε για περισσότερη από μία ώρα, η «κατηγορούσα αρχή» απέτυχε να αποδείξει την ενοχή των «κατηγορουμένων» πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας». Ειδικότερα, το «δικαστήριο» έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένα λογικό κίνητρο για τον πρώτο κατηγορούμενο να περάσει κρυφά από το οδόφραγμα των Στροβιλιών, καθώς ούτε του είχε απαγορευτεί η είσοδος ούτε εκκρεμούσε εναντίον του κάποιο «ένταλμα». Αντιθέτως, «τα αρχεία κατέδειξαν εκατοντάδες νόμιμες διελεύσεις τόσο του ιδίου όσο και των συγκατηγορουμένων του στο παρελθόν».

Το «στρατιωτικό δικαστήριο» αναφέρεται στην απόφαση σε σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα, όπως ο έλεγχος δακτυλικών αποτυπωμάτων στην ταυτότητα τους ενός Ελληνοκύπριου ο οποίος «κατηγορείτο» ότι πέρασε κρυφά στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα, ένα στοιχείο που η υπεράσπιση θεωρούσε κρίσιμο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι κάμερες στο σημείο διέλευσης ήταν εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας την αμφιβολία, ενώ απορρίφθηκε ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε για συλλογή πληροφοριών.

Το «δικαστήριο» τόνισε επίσης τις ευθύνες των «υπαλλήλων» στα σημεία διέλευσης, αναφέροντας ότι «ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτικά βάσει της εθνικότητας» και πως «η πολιτεία έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει τον έλεγχο, ακόμα και σε ημέρες με αυξημένη κίνηση».

Το «δικαστήριο» αποφάνθηκε ότι το οδόφραγμα των Στροβιλιών αποτελεί «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη πρώτου βαθμού». Με την αθώωση του πρώτου κατηγορούμενου από την κύρια κατηγορία, αθωώθηκαν και οι υπόλοιποι τέσσερις από την κατηγορία της συνέργειας.

Μπήκαν στο «δικαστήριο» ως αθώοι, θα φύγουν ως αθώοι, είπε ο δικηγόρος.