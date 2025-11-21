MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων παρήγγειλε προς εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Σκοπός είναι να διερευνηθεί εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλος ή μη, έχει τελέσει το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), καθώς και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα και σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα αφορά τις εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με εντολή τα έγγραφα και η επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να διαβιβαστούν στους κατά τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παρανομίες, μη εγκεκριμένα εμβόλια και αδήλωτες εκτροφές με κρούσματα
Στην επιστολή του ο κ. Τσιάρας κάνει λόγο για παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή της διάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει:

-Παράλειψη δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους και μη τήρηση των διαδικασιών υγειονομικής ταφής,
-Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων,
-Μικρής κλίμακας παράνομη εισαγωγή και χρήση μη εγκεκριμένων, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, εμβολίων,
-Δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών που προτρέπουν στη μη τήρηση των μέτρων και στη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων από τρίτες χώρες.

Άρειος Πάγος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ζαχαράκη για θάνατο 13χρονης στον Πειραιά: Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δίκη για τις υποκλοπές: “Κοινό κέντρο Predator και ΕΥΠ” κατέθεσε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τερζής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Λαμία: Έπεσε μάρμαρο στο πεζοδρόμιο την ώρα που περνούσαν μαθητές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Παπασταύρου ξέχασε να πει για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ρωσία: Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 33 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

ΕΘΝΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τι λέει η Τουρκική Ακτοφυλακή για το περιστατικό στο Αγαθονήσι