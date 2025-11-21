Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων παρήγγειλε προς εννέα εισαγγελίες Εφετών της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Σκοπός είναι να διερευνηθεί εάν οποιοδήποτε πρόσωπο, υπάλληλος ή μη, έχει τελέσει το αδίκημα της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), καθώς και τυχόν άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπάγγελτα και σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η παραγγελία του κ. Τζαβέλλα αφορά τις εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με εντολή τα έγγραφα και η επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να διαβιβαστούν στους κατά τόπους εισαγγελείς Πρωτοδικών.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παρανομίες, μη εγκεκριμένα εμβόλια και αδήλωτες εκτροφές με κρούσματα

Στην επιστολή του ο κ. Τσιάρας κάνει λόγο για παραβιάσεις των μέτρων βιοασφάλειας που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή της διάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει:

-Παράλειψη δήλωσης νεκρών ζώων από κτηνοτρόφους και μη τήρηση των διαδικασιών υγειονομικής ταφής,

-Παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων,

-Μικρής κλίμακας παράνομη εισαγωγή και χρήση μη εγκεκριμένων, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, εμβολίων,

-Δηλώσεις πολιτικών και αγροτοσυνεταιριστών που προτρέπουν στη μη τήρηση των μέτρων και στη χρήση μη αδειοδοτημένων εμβολίων από τρίτες χώρες.