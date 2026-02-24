MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του γνωστού μάνατζερ που συνελήφθη σε επεισοδιακή καταδίωξη – Παραμένει υπό κράτηση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε στον πρόεδρο του Αυτοφώρου, ο γνωστός μάνατζερ, μετά τη σύλληψή του για επεισοδιακή καταδίωξη 10χλμ από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά, σήμερα τα ξημερώματα.

Ο κατηγορούμενος για δύο πλημμελήματα, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια θα δικαστεί αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον του Αυτόφωρου και σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, θα περάσει το βράδυ του στο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς έως τη δίκη του παραμένει κρατούμενος. Ο ίδιος ζήτησε αναβολή για να προετοιμαστεί, ωστόσο το δικαστήριο ανέβαλε μόλις για μία ημέρα και διατήρησε την κράτηση του 72χρονου μάνατζερ καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με το newsit.gr ο ίδιος πάντως, όταν ρωτήθηκε τι επαγγέλλεται, είπε ότι βοηθά τον αδελφό του στα κτηματομεσιτικά, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες δουλειές, όπως είπε, έχει απασχοληθεί στην τηλεόραση και παλαιότερα ως σερβιτόρος. Μάλιστα, η ενασχόλησή του με τη σόουμπιζ, τον έχει φέρει και στο παρελθόν αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Θέμα επανεξέτασης των τσουχτερών προστίμων – Ανοίγει η Διαρκής Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του ΥΠΕΘΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Ν.Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου του νησιού

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είχα την αγωνία και πάλευα να είμαι αρεστή, οι φιλοδοξίες έχουν για μένα μια αρνητική χροιά

EUROBANK 3 ώρες πριν

Eurobank: Απέκτησε 2,14 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 8,49 εκατ. ευρώ

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου για Δημήτρη Αλεξάνδρου: Το ταξίδι στην Ταϊλάνδη ήταν δώρο για του Αγίου Βαλεντίνου