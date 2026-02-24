Αναβλήθηκε η δίκη του γνωστού μάνατζερ που συνελήφθη σε επεισοδιακή καταδίωξη – Παραμένει υπό κράτηση

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε στον πρόεδρο του Αυτοφώρου, ο γνωστός μάνατζερ, μετά τη σύλληψή του για επεισοδιακή καταδίωξη 10χλμ από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά, σήμερα τα ξημερώματα.

Ο κατηγορούμενος για δύο πλημμελήματα, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια θα δικαστεί αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώπιον του Αυτόφωρου και σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, θα περάσει το βράδυ του στο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς έως τη δίκη του παραμένει κρατούμενος. Ο ίδιος ζήτησε αναβολή για να προετοιμαστεί, ωστόσο το δικαστήριο ανέβαλε μόλις για μία ημέρα και διατήρησε την κράτηση του 72χρονου μάνατζερ καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με το newsit.gr ο ίδιος πάντως, όταν ρωτήθηκε τι επαγγέλλεται, είπε ότι βοηθά τον αδελφό του στα κτηματομεσιτικά, ενώ στο παρελθόν έχει κάνει διάφορες δουλειές, όπως είπε, έχει απασχοληθεί στην τηλεόραση και παλαιότερα ως σερβιτόρος. Μάλιστα, η ενασχόλησή του με τη σόουμπιζ, τον έχει φέρει και στο παρελθόν αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.