Αλεξανδρούπολη: Καταδίκη με αναστολή στον 60χρονο που έφερε από την Τουρκία εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο ύψους 800 ευρώ επέβαλε σήμερα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης σε έναν 60χρονο άνδρα, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (16/10) επιχείρησε να εισαγάγει στη χώρα, από την Τουρκία, μέσω του Τελωνείου των Κήπων στον Έβρο, συνολικά 24 φιαλίδια σκευάσματος εμβολίου κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Τον 60χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων (εμβολίων) μη εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσώπησε ο δικηγόρος του, Νίκος Παναγιωτίδης. Ο συνήγορος ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είναι βιοπαλαιστής και πατέρας τεσσάρων παιδιών, δεν ασχολείται με την κτηνοτροφία και παρέλαβε το κιβώτιο με τα σκευάσματα για λογαριασμό ενός κτηνοτρόφου, με σκοπό να τα παραδώσει σε κτηνίατρο της Ροδόπης προκειμένου να εμβολιάσει το κοπάδι του.

Η ποσότητα των σκευασμάτων, που αντιστοιχεί σε 1.200 δόσεις εμβολίων, κατασχέθηκε και πρόκειται να καταστραφεί.

Πηγή: ertnews.gr