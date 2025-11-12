MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ακόμα τρεις προφυλακίσεις για τη συμμορία του πατέρα Παρθένιου

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους η, κατά τη δικογραφία, αρχηγός και δύο θεωρούμενα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δραστηριότητα σε εμπόριο ναρκωτικών και παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Μετά τη χθεσινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για προσωρινή κράτηση τεσσάρων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και δύο παλαιοημερολογίτες κληρικοί, για συμμετοχή στην οργάνωση, σήμερα αποφασίστηκε η προφυλάκιση της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού, ενός 50χρονου και ενός 42χρονου.

Η γυναίκα η οποία, με βάση τα στοιχεία των Αρχών, είχε τον πρώτο λόγο στη δράση και τη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, φαίνεται να αρνήθηκε όσα της καταλογίζονται, ισχυριζόμενη ενώπιον του ανακριτή πως είναι χρήστης ναρκωτικών. Αιτιολόγησε δε, το περιεχόμενο καταγεγραμμένων συνομιλιών της με τους δύο ρασοφόρους, στην πίστη της και όχι σε παράνομες ενέργειες.

Ο 50χρονος, αρνήθηκε τις βαριές κατηγορίες αμφισβητώντας πλήρως ότι καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης και ότι κατείχε και διακινούσε ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας, καταθέσεις και εκθέσεις κατάσχεσης, δεν προκύπτουν όσα του προσάπτει το κατηγορητήριο το οποίο, όπως είπε, είναι αόριστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

