Αίγιο: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Προσπάθησαν να του επιτεθούν έξω από τα δικαστήρια

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Ο 46χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών να τον αποδοκιμάζουν έντονα. όπως μετέδωσε το ertnews.gr.

Οι αστυνομικοί μετά την προθεσμία που πήρε, τον φυγάδευσαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, με τους «εξαγριωμένους» συγγενείς να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε.