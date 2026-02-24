MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αίγιο: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Προσπάθησαν να του επιτεθούν έξω από τα δικαστήρια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο 46χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τέσσερις ανήλικους το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο.

Ο 46χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών να τον αποδοκιμάζουν έντονα. όπως μετέδωσε το ertnews.gr.

Οι αστυνομικοί μετά την προθεσμία που πήρε, τον φυγάδευσαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, με τους «εξαγριωμένους» συγγενείς να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πούτιν: Ύψιστη προτεραιότητα για την Ρωσία η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Έφτασε στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο USS “Gerald R. Ford” – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ που της έδωσε 18χρονος

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού σήμερα στον κόμβο Κ12 – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου: “Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιες ενέργειες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τουρκοβούνια: Από ύψος 7 μέτρων έπεσε ο 26χρονος που πετούσε χαρταετό