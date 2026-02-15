Αδερφοκτονία στην Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 63χρονος δράστης

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης, ζήτησε και έλαβε από τον εισαγγελέα, ο 63χρονος ο οποίος σκότωσε εχθές το βράδυ, μετά από διαπληκτισμό, τον 67χρονο αδελφό του στο χωριό Μάρθα, στον Δήμο Βιάνννου, στην Κρήτη

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, υπήρχαν εντάσεις μεταξύ των δύο αδερφών από το πρωί. Μάλιστα πηγές αναφέρουν ότι ο θύτης ζήτησε από το θύμα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και επειδή αρνήθηκε ξεκίνησε ο καβγάς.

Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως με τον 63χρονο να παίρνει ένα μαχαίρι και να καταφέρνει δύο πλήγματα στον 67χρονο.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο δυστυχώς όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο 63χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί την πράξη του και τι ακριβώς είχε συμβεί στον 67χρονο αδερφό του.

Τα δυο αδέρφια διέμεναν στο πατρικό τους σπίτι μαζί τους τελευταίους μήνες. Το θύμα, κατοικούσε για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του.