Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν έχει γλυτώσει από τα ρωσικά χτυπήματα

“Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας” δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μόναχο, ενώ οι παραδόσεις των συμμάχων για την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα φτάνουν, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μερικές φορές “την τελευταία στιγμή”.

Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του κατηγορούν τη Μόσχα ότι στοχοθετεί συστηματικά τις ουκρανικές υποδομές, στερώντας τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα από εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά μέσα στο καταχείμωνο. Ο φετινός χειμώνας είναι ιδιαίτερα σκληρός.

Σε ομιλία του που διήρκησε περίπου 30 λεπτά με την ευκαιρία της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, ο Ουκρανός ηγέτης αποκάλεσε επίσης τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, “σκλάβο του πολέμου”. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν “δεν μπορεί να αποφασίσει να αποβάλει την ίδια την ιδέα του πολέμου”, τόνισε.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι εξέφρασε τη λύπη του για τη βραδύτητα των πολιτικών αποφάσεων οι οποίες χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

“Μερικές φορές παραδίδουμε νέους πυραύλους στα συστήματά μας Patriot ή στα συστήματά μας NASAMS μόλις πριν από μια επίθεση, και μερικές φορές την τελευταία στιγμή”, δήλωσε.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να “κινηθεί” για να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία, ενόψει του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει οι νέες αυτές διαπραγματεύσεις να είναι “σοβαρές και ουσιαστικές”.

Όμως, όπως επεσήμανε, “οι Αμερικανοί επανέρχονται συχνά στο θέμα των παραχωρήσεων και πολύ συχνά αυτές οι παραχωρήσεις συζητούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο της Ουκρανίας και όχι της Ρωσίας”.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών τις τελευταίες εβδομάδες στο Αμπού Ντάμπι προσέκρουσαν κυρίως στο θέμα μιας πιθανής κατανομής εδαφών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία των Ευρωπαίων συμμάχων από τις διαπραγματεύσεις. “Η Ευρώπη ουσιαστικά δε είναι παρούσα στο τραπέζι. Αυτό είναι μέγα λάθος, κατά τη γνώμη μου”, δήλωσε.

“Τρέλα”

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον Πούτιν ότι θέλει να “επαναλάβει” το επεισόδιο της διάσκεψης του Μονάχου το 1938, όταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν δεχτεί τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τον Αδόλφο Χίτλερ, πριν ξεσπάσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ένα χρόνο αργότερα.

“Θα ήταν αυταπάτη να πιστέψουμε ότι ο πόλεμος αυτός μπορεί στο εξής να επιλυθεί μόνιμα με τη διαίρεση της Ουκρανίας, όπως ήταν απατηλό να πιστεύει κανείς ότι το να θυσιαστεί η Τσεχοσλοβακία, αυτό θα έσωζε την Ευρώπη από έναν μεγάλο πόλεμο”, δήλωσε.

“Το ελάχιστο που θέλουν είναι το Ντονμπάς, η περιφέρεια του Ντονέτσκ, 100% για να το παρουσιάσουν ως νίκη”, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

“Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από το έδαφός μας, ούτε να ανταλλάξουμε ένα κομμάτι γης με ένα άλλο. Αυτό είναι τρέλα. Δεν πρόκειται μόνο για εδάφη: 200.000 άνθρωποι ζουν εκεί, χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους εκεί”, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το Κίεβο κάνει “τα πάντα” για να βάλει τέλος στη σύγκρουση, τονίζοντας ότι μόνο πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας θα οδηγήσουν σε διαρκή συμφωνία και θα αποτρέψουν μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ουκρανία θα διοργανώσει εκλογές μόλις λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και επιτευχθεί μια εκεχειρία.

“Μπορούμε επίσης να παραχωρήσουμε μια εκεχειρία στους Ρώσους εάν οργανώσουν εκλογές στη Ρωσία”, δήλωσε σκωπτικά, και καταχειροκροτήθηκε. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ηγείται της Ρωσίας από τα τέλη του 1999.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ