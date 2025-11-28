MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ για ειρηνευτικές προτάσεις θα πραγματοποιηθούν σύντομα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων για τις προτάσεις που σχετίζονται με τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα λάβουν χώρα σύντομα.

Στο βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι που εκπροσωπούν τον στρατό, το υπουργείο Εξωτερικών και τις μυστικές υπηρεσίες θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου που πλησιάζει το 4ο έτος του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Λάρισα: Βγαίνουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας την Κυριακή – Κάλεσμα των αγροτών στους πολίτες να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Παρέμβαση Ρουβίκωνα σε εκδήλωση στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 21 ώρες πριν

Κατερίνη: Εντυπωσιακή έναρξη για το Πάρκο των Χρωμάτων με την Κλαυδία στη σκηνή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πτολεμαΐδα: Τσάκωσαν 36χρονη που “άνοιξε” το όχημα 52χρονης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της