Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με την Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Reuters

Επικαλούμενο κείμενο ομιλίας που έχει δει, το Reuters προσθέτει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στον αυτοαποκαλούμενο συνασπισμό των προθύμων ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ασφαλείας θα παρθούν με τις ΗΠΑ πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε επίσης: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και την Ευρώπη.

Είναι έτοιμος να συζητήσει ευαίσθητα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να επεξεργαστούν ένα εφικτό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία.

Και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία εφόσον η Ρωσία δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει την εισβολή της.