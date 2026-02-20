MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς, όχι όμως με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις συνομιλίες με τη Ρωσία και τόνισε πως δεν υπάρχει καμία θετική εξέλιξη στο εδαφικό ζήτημα.

Η Ουκρανία αναμένει ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, ενώ αναμένεται να συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες οι λεπτομέρειες για την επόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Σε συνέντευξη του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, απόσπασμα της οποία δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Ουκρανού προέδρου στην εφαρμογή Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς. Όχι όμως για συμβιβασμούς με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για συμβιβασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι όμως να δεχόμαστε ξανά και ξανά τελεσίγραφα από τους Ρώσους. Είναι ο εισβολέας».

Και πρόσθεσε: «Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι ήδη δικό μας συμβιβασμός το ότι μιλάμε με τον εισβολέα για συμβιβασμούς. «Το ‘στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε’ είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός. Έχουν καταλάβει σχεδόν το 20% του εδάφους μας. Και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ειρήνη τώρα, με βάση την αρχή του «στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε». Είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός».

Στην συνέντευξη του προς το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανία φθάνει τους 10.000.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Axios την παραμονή του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πίστευε ότι αυτή η επιλογή – «εμείς στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε» – θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Ουκρανών πολιτών σε δημοψήφισμα, εάν διεξαχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πάτρα: Δις ισόβια στον δράστη για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης στην Ηλεία το 2024

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σώοι εντοπίστηκαν οι δύο ορειβάτες που είχαν χαθεί στον Παρνασσό: Μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Πλεύρης: Επιβαρυμένα τα νησιά από τις ροές μεταναστών, στόχος η αποσυμφόρηση κι η στήριξή τους

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Όρμπαν απειλεί ότι η χώρα του θα σταματήσει να δίνει ρεύμα στην Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Έρχονται τον Μάρτιο οι “Νταντάδες της Γειτονιάς”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μαρκόπουλος για τα επεισόδια στη Νίκαια: Ηθική ευθύνη φέρει ο Παπανικολάου, νομίζει πως είναι κοτζαμπάσης;