Ζελένσκι: Έχω ό,τι χρειάζεται ο Νετανιάχου κι ο Νετανιάχου έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει γρήγορα κατά του Ιράν, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας, ενώ έστειλε και μήνυμα προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις επαφές του με την ισραηλινή ηγεσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος περιφερειακού πολέμου, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει μιλήσει ακόμη απευθείας με τον Νετανιάχου από την έναρξη της σύγκρουσης, αν και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίστηκε – όπως είπε – μέσω επίσημων διαύλων.

«Όχι, δεν μιλήσαμε, μολονότι η ομάδα μου είναι σε επαφή με το δικό του επιτελείο. Έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ και έχω ό,τι χρειάζεται αυτός. Είμαι λοιπόν έτοιμος για αυτόν τον διάλογο. Νομίζω ότι είναι ένας σημαντικός διάλογος», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Είδαμε στα Shaheds ρωσικά στοιχεία, δεν τα παρήγαγαν Ιρανοί»

Αναφερόμενος στη ρωσική εμπλοκή, ο Ζελένσκι τόνισε ότι τα στοιχεία από τα καταρριφθέντα drones στη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν ρωσική εμπλοκή σε εξοπλισμό που χρησιμοποιεί το Ιράν.

«Είδαμε κάποιες λεπτομέρειες από ένα από τα Shaheds, το οποίο καταστράφηκε σε μία από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Ήταν ρωσικά στοιχεία. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι Ιρανοί δεν το παρήγαγαν», είπε.

Ο Ζελένσκι είπε, επίσης, ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed που χρησιμοποιούνται σήμερα διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναπτύχθηκαν νωρίτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Έχει αλλάξει η τεχνολογία τους»

«Δεν μπορείς καν να συγκρίνεις το Shahed πρώτης κλάσης, το οποίο ήταν στην αρχή του πολέμου, και το σημερινό Shahed. Κάθε φορά που αλλάζαμε τις τεχνολογίες, φυσικά είχαν αυτή την εμπειρία, αιματηρή εμπειρία στον λαό μας, στη γη μας, και επιτίθονταν μόνο σε αμάχους», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συντριπτική πλειοψηφία των drones έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον πολιτικών στόχων. «Το 99% των Shahed έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον αμάχων», τόνισε, περιγράφοντας τον αντίκτυπο των επιθέσεων στα ουκρανικά κατοικημένα κέντρα.