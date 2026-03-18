MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζαχάροβα: Η Δύση δημιουργεί απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας στην Αρκτική

|
THESTIVAL TEAM

Με νέο μέτωπο, το οποίο αν ενεργοποιηθεί οι συνέοειες θα είναι πλέον ανεξέλεγκτες, κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος ο κόσμος, καθώς τα γεωπολιτικά παιχνίδια των ισχυρών του πλανήτη φαίνεται να έχουν λάβει διαστάσεις εκτός ορίων.

Με δήλωσή της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κάνει λόγο για κινήσεις της Δύσης στην Αρκτική, οι οποίες «θέτουν σε απειλή την ασφάλεια της Ρωσίας».

Για τον λόγο αυτό, η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι συγεκριμένες εξελίξεις «αυξάνουν την πιθανότητα μίας στρατιωτικμής σύγκρουσης».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, επεσήμανε ωστόσο, ότι η Μοσχα θα κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αφήνονντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Να σημειώσουμε ότι για τους ίδιους λόγους, για «θέματα ασφαλείας της Ρωσίας», ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια η εισβολή στην Ουκρανία, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η Ρωσία καταδίκασε επίσης το πλήγμα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ στο Ιράν, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα και, όπως ανέφερε, βρισκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από ενεργειακή μονάδα, καλώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου, προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατασκεύασε τον σταθμό της Μπουσέρ και συμβάλλει στη λειτουργία του.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς.

Πηγή: skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

