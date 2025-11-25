MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζαχάροβα: “Eυρωκλέφτες” οι Ευρωπαίοι αν δεν επιστρέψουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

THESTIVAL TEAM

Τη δική της απάντηση δίνει η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα στον Εμανουέλ Μακρόν για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Απαντώντας στον Γάλλο πρόεδρο η Μαρία Ζαχάροβα γράφει σε ανάρτησή της ότι όσοι έχουν παράνομα στα χέρια τους ρωσική περιουσία και δεν την επιστρέψουν, θα χαρακτηριστούν ως «ευρωκλέφτες» και θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις.

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και όσοι έχουν στα χέρια τους παράνομα τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να τα επιστρέψουν, αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως «ευρωκλέφτες» και να υποστούν αυστηρές κυρώσεις για το έγκλημά τους».

