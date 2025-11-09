MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Υπουργός Εσωτερικών ΗΠΑ για σύνοδο Ενέργειας στην Αθήνα: Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, βρέθηκε την Τετάρτη στο 6ο P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Σε ανάρτησή του αναφέρεται στις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Ελλάδα, με τις οποίες όπως λέει, «ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε».

Ο Αμερικανός υπουργός, στενός συνεργάτης και προσωπικός φίλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε στο Ζάππειο το όραμα της Ουάσινγκτον για μια νέα εποχή «ενεργειακής αφθονίας», όπως τη χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας ότι «ειρήνη και ευημερία είναι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα Τραμπ».

Η ανάρτηση του Νταγκ Μπέργκαμ:

Σύναψη συμφωνιών και ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών στην Ελλάδα. Μεταξύ της επέκτασης των οδών εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου από νότο προς βορρά και των νέων μακροπρόθεσμων πωλήσεων LNG της Venture Global, κάτω από πρόεδρο των ΗΠΑ. Ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης όπως ποτέ άλλοτε».

