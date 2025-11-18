MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο πρώην ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, Σάμερς, αποσύρεται από τον δημόσιο βίο

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, κατόπιν πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ τα χρόνια του 2000, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την απόφασή του να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, αφού ήρθε στο φως η ηλεκτρονική αλληλογραφία του με τον Τζέφρι Έπστιν, τον καλά δικτυωμένο στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που όμως ήταν ταυτόχρονα σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη της απερίσκεπτης απόφασής που είχα πάρει να συνεχίσω να επικοινωνώ» με τον Τζέφρι Έπστιν, σημείωσε ο Λάρι Σάμερς σε ανακοίνωσή του. «Ενώ θα εξακολουθήσω να τηρώ τις υποχρεώσεις μου ως εκπαιδευτικού» (σ.σ. διδάσκει οικονομικά, δημόσια διοίκηση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ), συνέχισε, «θα αποσυρθώ από τις δεσμεύσεις μου για δημόσιες εμφανίσεις στο πλαίσιο ευρύτερης προσπάθειας με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επανόρθωση των σχέσεών μου με οικεία μου πρόσωπα».

ΗΠΑ

