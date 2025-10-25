MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Ο Αιθίοπας προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση και δημόσια κατακραυγή έχει προκαλέσει στη Βρετανία η κατά λάθος απελευθέρωση του Αιθίοπα μετανάστη Hadush Kebatu, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη κοπέλα στο Έσσεξ.

Νεότερες μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι μέσα σε απόλυτη σύγχυση ο Hadush Kebatu προσπάθησε επανειλημμένα να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα αλλά εισέπραξε την αδιαφορία των φρουρών, που του έδειχναν την έξοδο και τον έστειλαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Chelmsford.​

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οδηγό διανομών που παρέδιδε εξοπλισμό στη φυλακή την ώρα της αποφυλάκισης, ο Kebatu ρώτησε επανειλημμένα «πού πρέπει να πάω;», φανερά ταραγμένος, κρατώντας στα χέρια τα χαρτιά και τα λίγα προσωπικά του αντικείμενα. Παρά τις προσπάθειές του να εξηγήσει ότι θα έπρεπε να απελαθεί κι όχι να αφεθεί ελεύθερος, οι υπάλληλοι ουσιαστικά τον προέτρεψαν να αποχωρήσει, δίνοντάς του και 76 λίρες για τα έξοδά του.​

Παρέμεινε επί ώρα έξω από τη φυλακή

Η σύγχυση και ο πανικός κορυφώθηκαν στη Βρετανία όταν αποκαλύφθηκε η κατά λάθος απελευθέρωσή του. Ο Kebatu φαίνεται να παρέμεινε επί ώρα έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα, πριν τελικά του υποδειχθεί από τους φρουρούς να κατευθυνθεί προς το Λονδίνο, όπου και διαφεύγει έως τώρα.

Η αστυνομία του Έσσεξ, η Μητροπολιτική Αστυνομία και η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών εξακολουθούν να «επιστρατεύουν κάθε διαθέσιμο μέσο» για τον εντοπισμό του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση «εντελώς απαράδεκτη» και «ντροπιαστική για το σύστημα».​

Την ίδια στιγμή, τα θύματα και η τοπική κοινωνία του Epping δηλώνουν αγανακτισμένοι και τρομοκρατημένοι, με νέες διαδηλώσεις να ξεσπούν έξω από το Bell Hotel όπου διέμενε ο Kebatu ως αιτών άσυλο μετά την άφιξή του στη Βρετανία.​

Εσωτερική έρευνα για το φιάσκο

Ο Kebatu, καταδικασμένος για συνολικά πέντε αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, επρόκειτο να απελαθεί άμεσα στην Αιθιοπία μετά το τέλος της ποινής του, ωστόσο λόγω ανθρώπινου λάθους κατά την κατάταξη των κρατούμενων επέφερε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Ήδη, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπέγραψε λανθασμένα την εντολή αποφυλάκισης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για τα αίτια του φιάσκου.

Οι Αρχές καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια του κοινού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και όλες οι δυνάμεις εργάζονται αδιάκοπα για να τον εντοπίσουν και να τον επαναφέρουν υπό κράτηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 17 ώρες πριν

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο άνδρας που γρονθοκόπησε τον πρώην σύζυγο της αδελφής του

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αεροπλανοφόρο τροφοδοτώντας τους φόβους πως θα ξεσπάσει πόλεμος με τη Βενεζουέλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Έβρος: Επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα και κατάνυξη ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη