Βρετανία: Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το “πρίγκιπα” – Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαιρεί από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, τους υπόλοιπους τίτλους του και τον διώχνει από την βασιλική κατοικία του, όπως ανακοίνωσε το Μπάκιγχαμ.

Σε δήλωσή του, το παλάτι ανέφερε ότι ο Άντριου θα είναι γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάττεν Ουίνδσορ και όχι ως πρίγκιπας. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με τη σχέση του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως ξεκινά η αφαίρεση τίτλων και σημειώνει πως η βασιλική οικογένεια είναι στο πλευρό των θυμάτων και των επιζώντων κάθε μορφής κακοποίησης. Τα παιδιά του πρίγκιπα Άντριου, η πριγκίπισσα Μπεατρίς και η πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους,

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο Μεγαλειότατος ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμητικών διακρίσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση του Royal Lodge του παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Τώρα του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και θα μετακομίσει σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται απαραίτητες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Η πίεση προς το παλάτι για την απομάκρυνση του Άντριου από το Royal Lodge αυξανόταν, αφού νωρίτερα αυτό το μήνα παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ λόγω της φιλίας του με τον Επστάιν και των κατηγοριών της Βιρτζίνια Τζιουφρέ. Ωστόσο, ο βασιλιάς προχώρησε ακόμη πιο μακριά, αφαιρώντας του τον τίτλο του πρίγκιπα που είχε από τη γέννησή του ως παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Υπενθυμίζεται πως η Τζιουφρέ στο βιβλίο της γράφει πως ο Άντριου «πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου». Η κυκλοφορία αποσπασμάτων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων που είχε ως αποτέλεσμα ο Άντριου να αποποιηθεί εκτός από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ και τους τίτλους: Ιππότης του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος (GCVO), Βασιλικός Ιππότης του Ευγενέστατου Τάγματος της Περικνημίδας.