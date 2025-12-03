Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά τις ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας απέσυρε σήμερα, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, μετά τις ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και τις κατηγορίες για διαφθορά.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τους παρόντες βουλευτές (201 σε σύνολο 240) όπως ανακοίνωσε το κοινοβούλιο στον ιστότοπό του.

Η κίνηση αυτή, πρωτοφανής στη σύγχρονη ιστορία της Βουλγαρίας, έχει ως στόχο να αποφευχθεί η παραίτηση της κυβέρνησης και η προκήρυξη νέων πρόωρων εκλογών.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιάσει έναν νέο προϋπολογισμό.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν την Δευτέρα στους δρόμους της Σόφιας. Η κινητοποίηση αιφνιδίασε με το μέγεθός της: παρόμοιες, ογκώδεις διαδηλώσεις είχαν οργανωθεί για τελευταία φορά το 2020, εναντίον του συντηρητικού πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και για να καταγγελθεί η διαφθορά των θεσμών που διαχειρίζονταν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Εκείνες οι διαδηλώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα επτά φορές σε βουλευτικές εκλογές τα τελευταία χρόνια, μέχρι που το κόμμα GERB του Μπορίσοφ κατάφερε να επιστρέψει φέτος στην εξουσία.

Αυτή τη φορά οι αντιδράσεις πυροδοτήθηκαν επειδή ο προϋπολογισμός προέβλεπε αύξηση των κοινωνικών εισφορών και των φόρων επί των μερισμάτων.

Η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά επιτρέπουν την απόκρυψη της κατάχρησης δημοσίων πόρων. Ο φιλελεύθερος, μεταρρυθμιστικός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την αλλαγή» που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές, απείλησε χθες ότι θα καταθέσει πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης εντός της εβδομάδας.

Αφού ολοκληρώθηκε η βασική συγκέντρωση τη Δευτέρα, ξέσπασαν ταραχές στη Σόφια, όταν διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και φωτοβολίδες στους αστυνομικούς. Η αντιπολίτευση υποστήριξε μέσω του Facebook ότι κάποιοι «πληρώθηκαν» για να προκαλέσουν επεισόδια. Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 70 άνθρωποι συνελήφθησαν. Η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι ασκήθηκε δίωξη για χουλιγκανισμό σε βάρος 14 προσώπων, ηλικίας από 18 έως 36 ετών.

Αυτή η νέα πολιτική αστάθεια σημειώνεται σε μια περίοδο που η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου. Ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ο πρώτος που θα αναγράφει τα έσοδα και τις δαπάνες σε ευρώ.

Η Βουλγαρία είναι μια από τις χώρες της ΕΕ που πλήττεται περισσότερο από τη διαφθορά, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ