Βοσνία: Σε τουλάχιστον 12 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός της πυρκαγιάς σε οίκο ευγηρίας

|
THESTIVAL TEAM

Σε δώδεκα ανήλθε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της πυρκαγιάς σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα της βορειοανατολικής Βοσνίας, αφού μια 84χρονη γυναίκα υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο της πόλης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στον έβδομο όροφο του κτιρίου, όπου φιλοξενούνταν κυρίως κατάκοιτοι ηλικιωμένοι. Δέκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και περίπου 30 άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Δεκατέσσερις τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εισαγγελία αναμένει τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που διερευνούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Ημέρα πένθους κηρύχθηκε στην κροατομουσουλμανική οντότητα, τη μία από τις δύο που απαρτίζουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και στο γειτονικό Μαυροβούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

