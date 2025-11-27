MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Viral βίντεο με εκατ. views: Παριζιάνοι χορεύουν στη μέση του δρόμου το “All I want for Christmas is you” ενώ χιονίζει

|
THESTIVAL TEAM

Ένα απίθανο βίντεο από το Παρίσι με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση, κάνει εδώ και λίγες ημέρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Το βίντεο που ανέβασε ο χορευτής Jikamanu στο TikTok μετρά ήδη 12,9 εκατ. προβολές και έχει γίνει viral σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, λοιπόν, βλέπουμε την αυθόρμητη αντίδραση ενός πλήθους στο νυχτερινό Παρίσι όταν άρχισε να πέφτει το πρώτο χιόνι για φέτος, με τον Jikamanu να τους αιφνιδιάζει κουβαλώντας ένα τεράστιο ηχείο.

Ο κόσμος, που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ του Παρισιού, ξεκινά να χορεύει ξέφρενα και να τραγουδά υπό τους ήχους του απόλυτου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «All i want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ.

Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί χοροπηδούν χαρούμενοι, γελούν και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω του αναφέρει «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι;».

@jikamanu

Est-il possible d’apporter la joie et la bonne humeur à Paris ? 😂❄️

♬ son original – Jikamanu

Ο ίδιος χορευτής έχει ανεβάσει πολλά ακόμη βίντεο, που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα χορευτικά του δρόμου τύπου flashmob.

@jikamanu

The heart on the car at the end gives me hope again 🙏🏾❤️📈❄️

♬ son original – Jikamanu

Παρίσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Αποχώρησε ο Καπνισάκης από το γραφείο Κασσελάκη – Διευθύντρια αναλαμβάνει η Ραλλία Χρηστίδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Έγινε η κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Από 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Ερντογάν υποδέχτηκε με τιμές και κανονιοβολισμούς τον Πάπα Λέοντα στην Άγκυρα – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αυξήθηκαν τα κρούσματα ευλογιάς σε όλη τη χώρα – Πάνω από 423.000 ζώα θανατώθηκαν μέσα σε τρεις μήνες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας το Σάββατο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σύμφωνο Επιβίωσης” με τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου και σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον