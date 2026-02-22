MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι

THESTIVAL TEAM

Ένα αγροτικό όχημα εκτοξεύτηκε περίπου 30 μέτρα στον αέρα πριν πέσει πάνω σε σπίτι στο Όρεγκον.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 3 π.μ. στις 13 Φεβρουαρίου σε μια κατοικημένη περιοχή στο Τίγκαρντ, που βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έτρεχε υπερβολικά και οδηγούσε επικίνδυνα όταν χτύπησε σε ένα ανάχωμα στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές πιστεύουν ότι το αγροτικό στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον τοίχο του σπιτιού.

Όταν έφθασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, ο 33χρονος οδηγός και ένας ακόμα επιβάτης ήταν αναίσθητοι και παγιδευμένοι στο όχημα. Πυροσβέστες κατάφεραν να τους απομακρύνουν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Η οικογένεια που βρισκόταν μέσα στο σπίτι δεν τραυματίστηκε, αν και το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι τον ξύπνησε ο κρότος από την πρόσκρουση και ότι το σπίτι τραντάχθηκε ολόκληρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αγροτικό άνοιξε μια τεράστια τρύπα στο σπίτι και κατέστρεψε το μπάνιο.

Ρεπορτάζ αναφέρει ότι οικογένεια περιμένει ακόμα να μάθει αν η ασφάλειά τους θα καλύψει τις ζημιές, ενώ προς το παρόν η ασφαλιστική καλύπτει τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο. Ο οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.

