Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι

Ένα αγροτικό όχημα εκτοξεύτηκε περίπου 30 μέτρα στον αέρα πριν πέσει πάνω σε σπίτι στο Όρεγκον.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 3 π.μ. στις 13 Φεβρουαρίου σε μια κατοικημένη περιοχή στο Τίγκαρντ, που βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα νότια του Πόρτλαντ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός έτρεχε υπερβολικά και οδηγούσε επικίνδυνα όταν χτύπησε σε ένα ανάχωμα στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές πιστεύουν ότι το αγροτικό στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στον αέρα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον τοίχο του σπιτιού.

Όταν έφθασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, ο 33χρονος οδηγός και ένας ακόμα επιβάτης ήταν αναίσθητοι και παγιδευμένοι στο όχημα. Πυροσβέστες κατάφεραν να τους απομακρύνουν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

UPDATE: a neighbor captured this video of the truck that crashed into a home last Friday, causing extensive damage. Fortunately, no one was seriously hurt. Officers are continuing to investigate this case and additional charges may be pending.



Read more: https://t.co/PQ0egmMAD2 pic.twitter.com/l5BW8TnZhI — Tigard Police (@TigardPolice) February 17, 2026

Η οικογένεια που βρισκόταν μέσα στο σπίτι δεν τραυματίστηκε, αν και το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι τον ξύπνησε ο κρότος από την πρόσκρουση και ότι το σπίτι τραντάχθηκε ολόκληρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αγροτικό άνοιξε μια τεράστια τρύπα στο σπίτι και κατέστρεψε το μπάνιο.

Ρεπορτάζ αναφέρει ότι οικογένεια περιμένει ακόμα να μάθει αν η ασφάλειά τους θα καλύψει τις ζημιές, ενώ προς το παρόν η ασφαλιστική καλύπτει τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο. Ο οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση τρίτων σε κίνδυνο.