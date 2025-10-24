MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν 17 κολομβιανοί κρατούμενοι σε φυλακές της χώρας

THESTIVAL TEAM

Οι αρχές της Βενεζουέλας απελευθέρωσαν 17 Κολομβιανούς που κρατούνταν σε διάφορες φυλακές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στη Βενεζουέλα, περίπου 20 Κολομβιανοί – κατηγορούμενοι για κατασκοπεία ή συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησης – παραμένουν υπό κράτηση στη χώρα.

Η απελευθέρωση των 17 Κολομβιανών έγινε ύστερα από «αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων και διπλωματικών προσπαθειών», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Η Βενεζουέλα έχει επικριθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυλακίσεις με πολιτικά κίνητρα μετά την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία τον Ιούλιο του 2024.

Η κολομβιανή κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει την επανεκλογή του Μαδούρο για τρίτη προεδρική θητεία, αλλά έχει διατηρήσει διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκαν αφότου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

