Τρόμος για εργάτες στο Ισραήλ: Έκαναν εργασίες σε κτίριο πάνω σε σκαλωσιά και έσκασε δίπλα τους ιρανικός πύραυλος

Αντιμέτωποι με ένα τρομακτικό σκηνικό ήρθαν εργάτες στο Τελ Αβίβ, οι οποίοι ήταν πάνω σε μια σκαλωσιά, καθώς διπλανό κτίριο χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο.

Οι εργάτες στο Τελ Αβίβ εργάζονταν αμέριμνοι όταν ο πύραυλος πέρασε από δίπλα τους και καρφώθηκε στο γειτονικό κτίριο.

Η περιοχή άμεσα γέμισε πυκνούς μαύρους καπνούς όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

Στα πλάνα διακρίνεται φωτιά να καίει στη βάση του κτιρίου, ενώ ακούγονται οι εργάτες να ανταλλάσσουν λόγια, προσπαθώντας να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Το δραματικό σκηνικό εντείνεται από τον διαπεραστικό ήχο των σειρήνων που ηχούν στην περιοχή μετά το χτύπημα του πυραύλου.