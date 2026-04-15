Τραμπ: Οι τιμές καυσίμων θα μειωθούν πολύ σύντομα και σε μεγάλο βαθμό

Στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία θα δεχθεί πλήγμα, αλλά η επίδραση θα είναι προσωρινή.

«Θα υπάρξει ένα πλήγμα, αλλά θα ανακάμψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι αγορές θα επανέλθουν μετά την περίοδο αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος. «Οι Ιρανοί ήθελαν να ελέγξουν τη Μέση Ανατολή αλλά εγώ το σταμάτησα» είπε ακόμα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών ενέργειας, εκτιμώντας ότι η τιμή της βενζίνης θα υποχωρήσει σημαντικά το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε, οι τιμές καυσίμων «θα μειωθούν πολύ σύντομα και σε μεγάλο βαθμό», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι «πολύ χαμηλότερες» πριν από τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με την Κίνα, αποκαλύπτοντας ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ ζητώντας να μην προχωρήσει σε αποστολή όπλων προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε λάβει πληροφορίες από διάφορες πηγές ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη. «Του έγραψα μια επιστολή ζητώντας να μην το κάνει. Και μου έστειλε επιστολή λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν το κάνει», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «κάποιος με τον οποίο τα πάω πολύ καλά».