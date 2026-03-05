Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να κουνηθεί και να κάνει μια συμφωνία – Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε για άλλη μια φορά σήμερα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συνάψει μια «συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας, σε συνέντευξή του στο Politico, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος» για κάτι τέτοιο.

«Ο Ζελένσκι πρέπει να κουνηθεί και να κάνει μια συμφωνία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο να αποτελεί εμπόδιο» και επαναλαμβάνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν έχει το πάνω χέρι».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έκφραση και στη συνάντηση που είχε πέρυσι στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι, όταν τον επέκρινε δριμύτατα μπροστά στις κάμερες.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία», πρόσθεσε.