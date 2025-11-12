MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: Παγίδα των Δημοκρατικών, μόνο οι ηλίθιοι Ρεπουμπλικανοί θα το πίστευαν

|
THESTIVAL TEAM

Τα email του Τζέφρι Επστάιν που αφορούν και τον ίδιο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετές ώρες μετά τη δημοσίευσή τους από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ισχυρίζεται ότι η υπόθεση με τον Τζέφρι Επστάιν «είναι μια απάτη» και μια «παγίδα» που έστησαν οι Δημοκρατικοί.

Σχολιάζει, όπως μεταδίδει το protothema.gr, ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

«Δεν πρέπει να υπάρχουν αποπροσανατολισμός προς τον Έπσταϊν ή οτιδήποτε άλλο. Οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του – Η αντίδραση του Σάκη Τανιμανίδη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εκκενώθηκε συρμός του Μετρό στο Μοναστηράκι – Έβγαζε καπνούς

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Το Νοσοκομείο Χίου είναι από τα καλύτερα περιφερειακά της χώρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Άλιμος: “Εξαφανίστηκαν μέσα σε ένα λεπτό, η επίθεση ήταν στοχευμένη”, λέει ο διευθυντής του σχολείου για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: 67χρονη επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρή στο κατάστημά της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Δήμαρχος Σιντικής: Δεν υπήρξε καμία απόδραση μετανάστη από τη δομή στο Κλειδί – Σε άλλη δομή όσοι προκάλεσαν την ένταση