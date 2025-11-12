Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: Παγίδα των Δημοκρατικών, μόνο οι ηλίθιοι Ρεπουμπλικανοί θα το πίστευαν

Τα email του Τζέφρι Επστάιν που αφορούν και τον ίδιο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετές ώρες μετά τη δημοσίευσή τους από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ισχυρίζεται ότι η υπόθεση με τον Τζέφρι Επστάιν «είναι μια απάτη» και μια «παγίδα» που έστησαν οι Δημοκρατικοί.

Σχολιάζει, όπως μεταδίδει το protothema.gr, ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

«Δεν πρέπει να υπάρχουν αποπροσανατολισμός προς τον Έπσταϊν ή οτιδήποτε άλλο. Οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.