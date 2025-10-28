Τραγωδία στην Κένυα: Συνετρίβη αεροσκάφος, φόβοι για τουλάχιστον 12 νεκρούς

Ένα μικρό αεροπλάνο το οποίο ταξίδευε από την Κένυα συνετρίβη την Τρίτη, 28/10 όπως επισημαίνει η εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, με τους 12 επιβαίνοντες να θεωρούνται νεκροί.

Το μικρό αεροπλάνο εκινείτο προς το Kichwa Tembo — έναν ιδιωτικό αεροδιάδρομο που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Maasai Mara — από τον τουριστικό προορισμό Diani, όταν κατέπεσε περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα (02:30 GMT).

«Το αεροσκάφος είχε 12 άτομα επιβαίνοντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA).