Τραγωδία στην Ελβετία: Ένας νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος την Τετάρτη, έπειτα από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, λόγω πολύ ισχυρών ανέμων.

Το δραματικό περιστατικό συνέβη στο χιονοδρομικό κέντρο του Ένγκελμπεργκ, ψηλά στις Άλπεις της κεντρικής Ελβετίας.Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ελβετίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένα άτομο υπέστη θανατηφόρα τραύματα από την πτώση, αν και η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, ήταν το μόνο επιβάτης της καμπίνας του τελεφερίκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Τη στιγμή του δυστυχήματος, ένα άτομο βρισκόταν μόνο του στην καμπίνα. Το άτομο αυτό υπέστη θανάσιμα τραύματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σενάντ Σάκιτς, εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας του καντονιού Νιντβάλντεν.

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «μια γόνδολα του τελεφερίκ Hitlis Express, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ένγκελμπεργκ προς το Σταντ, συνετρίβη λίγο μετά τον ενδιάμεσο σταθμό του Τρουμπζέ».

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος που δημοσιεύθηκαν, δείχνουν μια μικρή καμπίνα που είχε αποκολληθεί και είχε καταρρεύσει βίαια σε μια χιονισμένη πλαγιά.

Ένα ελικόπτερο είχε αποσταλεί στον τόπο του ατυχήματος στο χιονοδρομικό κέντρο του Ένγκελμπεργκ στην κεντρική Ελβετία, ανέφερε η υπηρεσία αεροδιασώσεων Rega.

Οι έρευνες για το πώς συνέβη το τραγικό συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού Νιντβάλντεν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η κυρά Ρηνιώ Βούη, που ήταν η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Λεωφορείο με επτά μαθητές εξετράπη της πορείας του μετά από σύγκρουση με ΙΧ – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τσιάρας: Πλέγμα στήριξης για ρύζι και μύδια – Σταθερή επιλογή η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο “Παπαγεωργίου”

ΔΙΕΘΝΗ 30 λεπτά πριν

Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Ρόδος: Ακυρώσεις κρατήσεων στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή