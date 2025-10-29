MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Αυστραλία: Ξέχασαν επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί – Βρέθηκε νεκρή

|
THESTIVAL TEAM

Μια 80χρονη από την Αυστραλία βρέθηκε νεκρή την Κυριακή σε νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου, αφότου το πλοίο της αναχώρησε χωρίς να αντιληφθεί την απουσία της.

Η γυναίκα είχε αποκοπεί από την ομάδα περιπάτου στο νησί Lizard, 250 χιλιόμετρα βόρεια του Κερνς, και δεν επέστρεψε ποτέ στο πλοίο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η 80χρονη συμμετείχε το Σάββατο σε οργανωμένη πεζοπορία στο υψηλότερο σημείο του νησιού, γνωστό ως Cook’s Look, μαζί με άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Coral Adventurer.

Αρκετές ώρες αργότερα, το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στο νησί και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας, στην οποία συμμετείχαν μέλη του πληρώματος και ελικόπτερα. Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου, ωστόσο η Αστυνομία του Κουίνσλαντ έκανε λόγο για «αιφνίδιο και μη ύποπτο θάνατο». Έκθεση με τα πορίσματα θα παραδοθεί στον ιατροδικαστή.

Η Αυστραλιανή Ναυτιλιακή Αρχή (Amsa) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και θα συναντηθεί εντός της εβδομάδας με το πλήρωμα του πλοίου. Εκπρόσωπος της αρχής ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την εξαφάνιση γύρω στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου από τον καπετάνιο και ότι θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος σε εμπορικά πλοία αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Coral Expeditions, Μαρκ Φίφιλντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της γυναίκας και δήλωσε ότι η εταιρεία «παρέχει πλήρη υποστήριξη στους συγγενείς της». «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το γεγονός και συνεργαζόμαστε στενά με την Αστυνομία του Κουίνσλαντ και τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας» ανέφερε, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Coral Adventurer είναι πλοίο χωρητικότητας έως 120 επιβατών και 46 μελών πληρώματος, σχεδιασμένο για ταξίδια σε απομονωμένες περιοχές της αυστραλιανής ακτογραμμής, διαθέτοντας μικρά σκάφη για ημερήσιες εξορμήσεις. Μετά το περιστατικό, συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάργουιν, σύμφωνα με την εταιρεία.

Αυστραλία

