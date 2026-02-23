MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Νεκρός 25χρονος ποδοσφαιριστής μετά τη λήξη αγώνα

|
THESTIVAL TEAM

Βαρύ πένθος στη Σενεγάλη μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 25χρονου Γιουσού Ντιούφ, ο οποίος κατέρρευσε αμέσως μετά τη λήξη αναμέτρησης της δεύτερης κατηγορίας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Σαλούμ είχε περάσει ως αλλαγή στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης με την Αμίτλε που διεξήχθη στο Stade Maniang Soumaré, στην πόλη Τάις.

Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό επιτελείο επενέβη άμεσα και ο παίκτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ: Χιονοθύελλα “πάγωσε” τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη – Ακυρώθηκαν πάνω από 5.000 πτήσεις, αναμένεται επιδείνωση

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Μερτς: Τέσσερα χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Πούτιν έχει φτάσει στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Αντώνης Λουδάρος: Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, έκανα πέντε επεμβάσεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Καλομοίρα: Θέλω τα κορίτσια των παιδιών μου να είναι Ελληνίδες, γιατί αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα

ΠΑΙΔΕΙΑ 15 ώρες πριν

Νέες συμπράξεις των πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας με τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας – Οι βασικοί άξονες των νέων συνεργασιών

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αθώος δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του