Τουρκία: Συνάντηση των μυστικών υπηρεσιών με αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη για την εκεχειρία στη Γάζα
THESTIVAL TEAM
Ο επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια στην Κωνσταντινούπολη, για διαβουλεύσεις σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή των επόμενων φάσεων του σχεδίου εκεχειρίας στη Γάζα.
Όπως αναφέρουν πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τρόποι για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον 41χρονο για το επεισόδιο με το τσεκούρι – “Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω”
- Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου
- Κυρ. Βελόπουλος: Η ωμή παραδοχή Χατζηδάκη ότι όλοι γνώριζαν για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποδεικνύει πως ήταν σχέδιο της κυβέρνησης