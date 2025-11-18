Τουρκία: “Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία συνεχίζεται αδιάλειπτα”

Η τουρκική προεδρία διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης της χώρας, σύμφωνα με τους οποίους η Τουρκία θα διακόψει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου εξαιτίας της πρόσφατης συμφωνίας LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, τα δημοσιεύματα που προεξοφλούν επικείμενη ενεργειακή κρίση χαρακτηρίζονται ως παραπληροφόρηση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Κέντρο κατά της παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, τονίζεται ότι η Τουρκία παραμένει μια από τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, χάρη στις ανεπτυγμένες υποδομές της σε αγωγούς, LNG και αποθήκευση.

Τονίζεται ρητά ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων».

Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος να προκύψει πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή ενεργειακής κρίσης, «ούτε σήμερα ούτε τον επερχόμενο χειμώνα», όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, η τουρκική Προεδρία εξηγεί ότι η προμήθεια φυσικού αερίου τόσο μέσω αγωγών όσο και μέσω LNG από πολλαπλές πηγές δεν αποτελεί κίνηση ρήξης με τη Ρωσία, αλλά τεχνική επιλογή και στρατηγική ενίσχυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι η προμήθεια από χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, η Αλγερία, το Ομάν και το Κατάρ αποσκοπεί στην ασφάλεια εφοδιασμού.