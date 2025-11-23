Το Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας αναχαίτισε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

Στην αναχαίτιση δύο ρωσικών πλοίων που έπλεαν στα βρετανικά χωρικά ύδατα προχώρησε το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι σε μια «24ωρη επιχείρηση παρακολούθησης», το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Severn αναχαίτισε το ρωσικό πολεμικό πλοίο RFN Stoikiy και το δεξαμενόπλοιο Yelnya στα ανοικτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Τα ρωσικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ντόβερ και δυτικά μέσω της Μάγχης, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Το HMS Severn παρέδωσε αργότερα τα καθήκοντα παρακολούθησης σε έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία, ανέφερε, αλλά συνέχισε να παρακολουθεί από απόσταση και παρέμεινε έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε απροσδόκητη δραστηριότητα.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε περιπολία «από τη Μάγχη μέχρι τον Απώτατο Βορρά» εν μέσω αυξημένης ρωσικής δραστηριότητας που απειλεί τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια της ανάπτυξης του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar, που βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Χίλι ανέφερε: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων, βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για συλλογή πληροφοριών και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας. Αναπτύξαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να καταγράφουν κάθε κίνηση του πλοίου, το οποίο έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας. Η ενέργεια αυτή της Ρωσίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και είναι η δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που το Yantar αναπτύσσεται στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Χίλι πρόσθεσε πως: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και προς τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και εάν το Yantar κινηθεί νότια μέσα στην εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».