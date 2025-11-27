MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: “Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την ικανοποίησή του για τη σημερινή (27/11/2025) συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ εκφράζει σε ανάρτηση στα social media ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνάντηση την οποία χαρακτηρίζει «εποικοδομητική».

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνει στο μήνυμά του μετά την συνάντηση με τον πάπα Λέοντα τη διαπίστωση ότι «ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η αδικία και η κλιματική αλλαγή, συμφωνούμε σε μια προσέγγιση που υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία».

Ο ίδιος τονίζει ότι συζήτησε με τον Ποντίφικα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν «την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας» και επισήμαναν από κοινού «τη σημασία της προστασίας των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και της εξάλειψης των αιτίων που τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Είχα τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω στη χώρα μας τον πνευματικό ηγέτη του καθολικού κόσμου, τον πρόεδρο του Βατικανού αξιότιμο Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Θεωρώ πολύ σημαντικό από κάθε άποψη το γεγονός ότι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν στην Τουρκία.

Στη σημερινή μας εποικοδομητική συνάντηση, μοιραστήκαμε τις παρατηρήσεις και τις κοινές προσδοκίες μας σχετικά με την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Εκτός από τις διμερείς σχέσεις μας, συζητήσαμε και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας.

Επισημάναμε τη σημασία της προστασίας των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και της εξάλειψης των αιτίων που τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν.

Είμαι προσωπικά πολύ χαρούμενος που διαπιστώνω ότι, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η αδικία και η κλιματική αλλαγή, συμφωνούμε σε μια προσέγγιση που υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία. Θεωρώ αυτή τη σημαντική επίσκεψη ως ένα πολύ σημαντικό βήμα που ενισχύει την κοινή μας βάση.

Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές από σούπερ μάρκετ και οχημάτων που έγιναν μέσα σε λίγες μέρες

ΚΑΙΡΟΣ 11 ώρες πριν

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε την Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Καλαμάτα: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Έφτασε στο Ηράκλειο η σορός του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σοκαριστικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία 74χρονης στη Σαλαμίνα – Τι κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

“Κακή χρήση” του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI