ΔΙΕΘΝΗ

Το Λούβρο αυξάνει 45% το εισιτήριο για επισκέπτες εκτός Ευρώπης – Στο “μάτι” του κυκλώνα μετά την κινηματογραφική κλοπή

THESTIVAL TEAM

Το Λούβρο θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για τους εκτός της Ευρώπης επισκέπτες του από το 2026.

Πρόκειται για ένα μέτρο που είχε προωθήσει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο.

Από τη 14η Ιανουαρίου, οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 32 ευρώ για να περιηγηθούν στο έκτασης 73.000 τετραγωνικών μέτρων Λούβρο, ήτοι 10 ευρώ περισσότερο από την τωρινή τιμή του εισιτηρίου.

Αυτή η αύξηση, που εγκρίθηκε σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο του Λούβρου, θα εφαρμοστεί κυρίως στους Αμερικανούς, που κατατάσσονται πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών, αλλά επίσης στους Κινέζους, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας του μουσείου για το 2024.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι.

Το Λούβρο, που βρίσκεται «στη δίνη του κυκλώνα» μετά τη θεαματική κλοπή της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση περίπου 15-20 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σε επιπρόσθετα έσοδα, χρήματα που θα διατεθούν για την επίλυση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η διοίκησή του.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Λούβρο είναι αντιμέτωπο «με έναν τοίχο επενδύσεων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει», ελλείψει κυρίως «ιεράρχησης στα πολυάριθμα προγράμματά του».

Λούβρο: Η κλοπή κατέδειξε ανεπαρκή εξοπλισμό σε μέσα ασφαλείας
Η κλοπή της 19ης Οκτωβρίου κατέδειξε επίσης τον «ανεπαρκή εξοπλισμό του σε μέσα ασφαλείας», σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

Την αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου πρότεινε τον Ιανουάριο η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, προκειμένου να βρεθούν νέοι πόροι, μετά την προειδοποίηση της προέδρου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, σχετικά με την ηλικία των εγκαταστάσεων.

