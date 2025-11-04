Το Ισραήλ παρέλαβε το πτώμα άλλου ενός νεκρού που είχε ταφεί από τη Χαμάς

Το Ισραήλ παρέλαβε την Τρίτη ένα πτώμα από τη Χαμάς μέσω του Ερυθρού Σταυρού στη Γάζα, το οποίο θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για ταυτοποίηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, αφού η Χαμάς δήλωσε ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ομήρου που θα επιστραφούν στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δήλωσε ότι βρήκε το πτώμα ενός ομήρου που κρατούνταν από Παλαιστίνιους μαχητές στη Σέτζαγια, ένα ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να καταλαμβάνεται από τις ισραηλινές δυνάμεις, αφού το Ισραήλ παραχώρησε πρόσβαση στην περιοχή σε ομάδες της Χαμάς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κατάδικους και κρατούμενους πολέμου που κρατούνταν στο Ισραήλ. Η Χαμάς υποσχέθηκε επίσης να παραδώσει τα λείψανα των νεκρών ομήρων, αλλά ισχυρίζεται ότι η καταστροφή της Γάζας από τον πόλεμο έχει δυσχεράνει τον εντοπισμό των πτωμάτων. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για καθυστέρηση.

Πριν από την Τρίτη, η Χαμάς είχε επιστρέψει 20 από τα 28 πτώματα ομήρων που είχαν ταφεί στη Γάζα. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε 270 πτώματα Παλαιστινίων που είχε σκοτώσει από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η εκεχειρία που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχει γενικά τηρηθεί, παρά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας. Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 239 άτομα σε επιθέσεις από την έναρξη της εκεχειρίας, σχεδόν τα μισά από αυτά σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα, όταν το Ισραήλ αντέδρασε σε μια επίθεση μαχητών εναντίον των στρατευμάτων του.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι τρεις από τους στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί και ότι έχει στοχεύσει δεκάδες μαχητές που, όπως ισχυρίζεται, έχουν πλησιάσει τις γραμμές πίσω από τις οποίες έχουν υποχωρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανέφεραν ότι ισραηλινά πυρά σκότωσαν έναν άνδρα στη Τζαμπάλια, στη βόρεια Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε έναν «τρομοκράτη» που διέσχισε περιοχές που ο στρατός συνεχίζει να καταλαμβάνει και αποτελούσε άμεση απειλή.