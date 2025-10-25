Το Ισραήλ εξαπολύει αεροπορική επίθεση στη Γάζα με στόχο την Ισλαμική Τζιχάντ, παρά την συμφωνία εκεχειρίας

Ο στρατός του Ισραήλ, ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει μια «εύθραυστη εκεχειρία» μεταξύ της Χαμάς, συμμάχου της Ισλαμικής Τζιχάντ, και του Ισραήλ στη Γάζα – αν και το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τις δυνάμεις του από επιθέσεις μαχητών.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος της επίθεσης ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης επίθεση εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα συνεχίσουν να επιχειρούν για την εξάλειψη οποιασδήποτε άμεσης απειλής», συνεχίζει η ανακοίνωση των IDF.

Μια «εύθραυστη» εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Μέσα στο έδαφος που ελέγχεται από τη Χαμάς, το νοσοκομείο Al-Awda επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τραυματίες για περίθαλψη μετά από μια επίθεση στη Nuseirat.

«Το νοσοκομείο δέχτηκε τέσσερις τραυματίες μετά την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων κατά ενός πολιτικού αυτοκινήτου στην περιοχή Al-Ahli Club στο στρατόπεδο Nuseirat στο κέντρο της Γάζας», ανέφερε το νοσοκομείο.

Ο στρατός δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στη Γάζα «για να απομακρύνει κάθε άμεση απειλή» για τις δυνάμεις του.